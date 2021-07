Incidente in via di Centocelle, scontro tra scooter e auto: morto un 34enne

Un ragazzo di 34 anni è morto a seguito di un incidente stradale in via di Centocelle, nella mattinata di oggi, sabato 17 luglio. Lo scontro è avvenuto intorno alle 9 del mattino circa. Secondo quanto ricostruito, l'impatto è avvenuto all'altezza civico 251.

Il ragazzo era a bordo del suo scooter Yamaha Xp 500 quando, per cause ancora da determinare con certezza, si è scontrato con una Toyota Aygo condotta da una ragazza di 25 anni, che si è fermata a prestare soccorso ed è stata sottoposta agli esami tossicologici ed alcolemici di rito. A ricostruire la dinamica gli agenti del V gruppo Casilino della Polizia Locale di Roma Capitale. Secondo i primi riscontri investigativi, si tratterebbe di uno scontro laterale tra i due veicoli.

La scorsa settimana la tragedia sulla Cristoforo Colombo

Quella di oggi è la terza vittima in una settimana. Domenica scorsa, infatti, sulla via Cristoforo Colombo si è verificata una tragedia. Alessandro Rega, secondo quanto emerso dalle analisi del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale che indaga ancora sul sinistro, era a bordo di una Smart for Four a quattro posti ed era seduto sul sedile posteriore. Nella carambola mortale, ha perso la vita anche Antonio Bevilacqua, suo amico. Il 34enne morto oggi in via di Centocelle è la 17esima vittima sulle strade della Capitale dai primi giorni di giugno