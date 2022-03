Accusa malore e finisce con l'auto contro un muro, morto un uomo

Era a bordo della sua Ford Fiesta, quando ha accusato un malore e ha finito la sua corsa contro un muro di cinta. Sceso dall'auto, nonostante i soccorsi prima dei passanti e poi dei medici del 118, è morto.

La tragedia è avvenuta intorno alle 11:30, in via della Vigne, all'altezza dell'incrocio con via della Magliana, nella zona di Colle del Sole. A perdere la vita un uomo di 63 anni. Sul posto gli agenti del XI gruppo Marconi che hanno chiuso il traffico per tre ore e fatto i rilievi del caso.

Secondo quanto ricostruito, l'uomo aveva intuito di quanto gli stava capitato e avrebbe decelerato così la marcia per limitare l'impatto. La salma del 63enne è stata portata al policlinico di Tor Vergata per l'autopsia. La Ford Fiesta, come da prassi in questi casi, è stata posta sotto sequestro. Sarà l'autopsia a determinare le esatte cause del decesso.