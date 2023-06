Auto contro un muro: morta una 26enne, grave il ragazzo alla guida

Aveva solo 26 anni la ragazza morta in un incidente stradale domenica mattina a Roma. La giovane viaggiava come passeggera a bordo di un'auto condotta da un ventenne. La macchina, per cause in via di accertamento, è finita contro un muro non lasciando scampo a Martina Ventura, questo il nome della vittima, morta praticamente sul colpo. L'incidente nella zona de La Pisana.

La tragedia stradale si è consumata poco dopo le 6:00 del mattino di domenica 25 giugno. Gli agenti del XI gruppo Marconi della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti all'altezza del civico 401 di via della Pisana. Sul posto una Renault Clio contro un mur. All'interno dell'auto un ragazzo e una ragazza, rispettivamente di 28 e 26 anni.

In condizioni gravi il conducente è stato affidato alle cure del personale del 118 e trasportato dall'ambulanza del 118 in codice rosso all'ospedale San Camillo. Nulla da fare invece per Martina Ventura, i soccorritori intervenuti sul luogo della tragedia nulla hanno potuto se non accertare il decesso della ragazza di Rieti.

Messa la salma a disposizione dell'autorità giudiziaria la stessa è stata portata al policlinico Gemelli. Transennato il muro contro il quale è finita la Clio, il 28enne sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito è risultato negativo. Resta da ricostruire l'esatta dinamica dell'ennesima tragedia stradale. Secondo i primi rilievi dei caschi bianchi nel sinistro non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.