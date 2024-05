Incidente sulla via del Mare, scontro tra auto e moto: morto un 30enne

Un uomo di 30 anni è morto in un incidente stradale questa mattina a Roma, sulla via del Mare. Il centauro era in sella alla sua moto Yamaha quando all'altezza del chilometro 8,800, nella zona di Tor di Valle, si è scontrato contro una Fiat Tipo, condotta da un uomo di 49 anni.

Le indagini sulla via del Mare

Il motociclista è deceduto sul posto. La tragedia si è consumata poco prima delle 9 del mattino. Sul posto i medici del 118 non ha potuto fare altro che appurarne il decesso.

Le pattuglie della polizia locale del IX gruppo Eur hanno chiuso la via del Mare in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra via Cocchieri e via dell'Ippica. I due mezzi sono stati sequestrati. Il conducente della Fiat, come da prassi, è stato portato in ospedale per essere sottoposto ai test di alcol e droga.

Gli altri incidenti mortali

L'incidente mortale arriva dopo un week end di sangue in cui sono morti un 24enne a Monteverde e due pedoni, Francesco Messineo e Stefano Cicconi, investiti rispettivamente nella zona dell'Appio Tuscolano e nel parcheggio del santuario in via Laurentina.