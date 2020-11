Incidente sulla via del Mare: si scontrano auto e moto, morto 40enne

Incidente mortale sulla via del Mare dove un 40enne ha perso la vita. La tragedia stradale è avvenuta nel pomeriggio di domenica ed ha coinvolto una moto ed un’auto. Ad avere la peggio il centauro di 40 anni, deceduto sul posto.

In particolare il sinistro è avvenuto intorno alle 17:30 del 22 novembre all’altezza dello svincolo del Grande Raccordo Anulare. Qui, per cause in via di accertamento, si sono scontrati una moto Honda CBR 1000 ed una Opel Mokka. Violento l’impatto. Arrivato sul posto il personale del 118 nulla ha potuto se non constatare il decesso del motociciclista, un 40enne. Con lui sulla moto una 26enne trasportata in codice rosso al San Camillo. Accertamenti invece per il 37enne alla guida della Mokka.

Da accertare con esattezza la dinamica dell’incidente stradale. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno chiuso, per il tempo necessario, la strada tra Vitinia e il grande raccordo anulare. Sequestrati i mezzi.