Incidente su Cristoforo Colombo: si scontrano auto e moto, morto centauro

Incidente mortale su via Cristoforo Colombo dove un motociclista ha perso la vita dopo essersi scontrato con un'auto. La tragedia stradale nel tardo pomeriggio di mercoledì 7 settembre. Fatale l'impatto per il centauro, un 37enne, per il quale i soccorritori nulla hanno potuto se non constatarne il decesso.

In particolare l'incidente stradale è avvenuto intorno alle 18:30 sulla corsia esterna di via Cristoforo Colombo nel tratto compreso fra via Oropa e la via Laurentina, in direzione Eur, zona San Paolo. Scontratosi con una Toyota Aygo condotta da un ragazzo di 23 anni, il centauro ha perso il controllo della due ruote, una Suzuki, per poi impattare contro un palo.

Fermatosi a chiamare i soccorsi l'automobilsta, il motociclista è morto praticamente sul colpo prima di poter essere soccorso dal personale del 118. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'VIII gruppo Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale che, svolti i rilievi scientifici, dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente. L'automobilista è stato accompagnato all'ospedale San Camillo dove è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di rito.



Chiuso temporaneamente il tratto di Colombo dove è avvenuto l'impatto, inevitabili sono state le ripercussioni alla normale viabilità. Sia la moto che l'auto sono stati sequestrati