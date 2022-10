Incidente sulla Colombo: 19enne investito e ucciso sul marciapiede

Un ragazzo che avrebbe compiuto 19 anni a novembre è stato investito e ucciso da una Suzuki Swift sulla via Cristoforo Colombo. Il giovane stava camminando sul marciapiede della laterale in direzione raccordo anulare all'altezza di via Alessandro Severo. La tragedia trenta minuti dopo la mezzanotte, tra il 19 e il 20 ottobre.

La donna al volante dell'auto, una ragazza di 24 anni, è stata sottoposta all'alcoltest. La conducente - secondo una prima ricostruzione - avrebbe perso improvvisamente il controllo della vettura finendo sul marciapiede, centrando un palo per poi travolgere il ragazzo e finire contro un muro. Illeso l'amico he era in compagnia della vittima.

Sul posto gli agenti del IX gruppo Eur e il personale medico del 118. Oltre al tasso alcolemico, tra le cause dell'investimento mortale ci sarebbe anche l'alta velocità. Sul luogo della tragedia non sarebbero state rilevate tracce di frenata. Ancora una vittima quindi sulle strade di Roma. La sesta da sabato scorso.