Incidente via Cristoforo Colombo: scontro auto-moto, morto un ragazzo

Ancora sangue sulle strade della Capitale dove un ragazzo romano di 30 anni ha perso la vita in seguito a un incidente stradale. L'impatto sulla via Cristoforo Colombo dove si sono scontrate un'auto e una moto. Scaraventato dalla sella della Triumph Street Triple per il centauro non c'è stato nulla da fare.

L'incidente mortale è avvenuto intorno alle 15:30 del 16 marzo all'Eur, all'altezza dell'intersezione fra la Colombo, via delle Tre Fontane e viale dell'Agricoltura. Un impatto sulla corsia laterale, direzione Ostia. Fermatosi a prestare i primi soccorsi il 71enne alla guida di una Renault Laguna, sul posto è intervenuto il personale medico del 118 che, nonostante un disperato tentativo di rianimarlo, non ha potuto far altro che constatare il decesso del 30enne.

Al fine di consentire l'intervento degli agenti del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale il tratto di via Colombo dove è avvenuto l'incidente stradale è stato temporaneamente chiuso al traffico.

Due centauri morti in meno di 24 ore

Una tragedia che segue di meno di 24 ore un altro incidente stradale in cui ha perso la vita un centauro, Andrea Rossi. A rilevare l'incidente i carabinieri intervenuti nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 marzo in viale dei Romagnoli, zona Dragona. Fatale per il 34enne lo scontro fra la moto che stava guidando per tornare a casa e un'auto, alla cui guida c'era un agente della municipale libero dal servizio. Anche per Andrea Rossi i soccorsi sono risultati vani con l'uomo morto sul colpo.

La morte di Francesco Valdiserri

Poco distante dal luogo della tragedia di oggi, sempre su via Cristoforo Colombo, aveva perso la vita lo scorso 20 ottobre il giovane Francesco Valdiserri, investito e ucciso da una Suzuki Swift mentre camminava su un marciapiede insieme a un amico. Una vera e propria tragedia costata la vita al ragazzo di appena 18 anni. Oggi - a distanza di cinque mesi - un'altra tragedia, sempre sulla strada che collega la Capitale al litorale.