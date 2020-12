Incidente in via Collatina, scontro tra auto e moto: morto 37enne

Un romano di 37 anni è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto oggi a Roma. Il drammatico scontro è avvenuto all'altezza dell'incrocio tra via Collatina e via dell'Acqua Vergine, intorno alle 8 del mattino di lunedì 14 dicembre.

Nel sinistro, sono rimaste coinvolte una Ford Cmax, con alla guida un 46enne, e una moto Bmw guidata dal 37enne, morto sul colpo. Il conducente dell'auto, subito dopo lo scontro, si è fermato a prestare i primi soccorsi chiamando anche il 118 e le forze dell'ordine.

Sul posto gli agenti del VI Gruppo Torri che stanno eseguendo tutti gli accertamenti del caso per ricostruire esatta dinamica dell'incidente mortale. Il 46enne, come da prassi, è stato accompagnato in ospedale per essere sottoposto agli esami di rito. I veicoli sono stati posti sotto sequestro, mentre la salma del 37enne romano è a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.