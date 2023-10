Incidente a Roma: auto contro albero, morto un uomo

Incidente mortale a Ostia Antica. La tragedia martedì pomeriggio in via di Castel Fusano, sul litorale romano. Vittima Vincenzo Muia, un uomo di 55 anni, che è finito con la sua auto contro un albero. Nel sinistro è rimasto coinvolto anche un secondo veicolo, un Fiat Ducato, guidato da uomo di 59 anni.

Sono stati gli agenti del X gruppo Mare a intervenire intorno alle 13:30 del 24 ottobre all'altezza del civico 79 della strada. Sul posto hanno trovato una Fiat Panda finita contro un albero. Uno schianto fatale per Vincenzo Muia alla guida, estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco: i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Al fine di svolgere i rilievi scientifici i caschi bianchi del comando di Ostia hanno chiuso il tratto di via Castel Fusano compreso fra via Maviglia e via del Fosso di Dragoncello. Pesanti i disagi alla normale circolazione, con traffico e code da via Piana di Bella.

Con l'incidente mortale di oggi salgono a 157 le vittime della strada a Roma e provincia in questo 2023: un bollettino di guerra che incrementa i propri numeri giorno dopo giorno.

Aggiornato con il nome di Vincenzo Muia alle 6.30 del 25 ottobre