Incidente a Roma: scontro frontale tra due auto, un morto e un ferito grave

Scontro frontale tra due auto a Castel di Leva. Un incidente stradale con esito mortale. A perdere la vita un uomo di 70 anni, gravemente ferito un altro automobilista, trasportato d'urgenza in ospedale. L'impatto tra le due vetture giovedì mattina.

L'intervento delle pattuglie del IX gruppo Eur della polizia locale di Roma Capitale verso le 10:30 del 30 maggio in via Castel di Leva, altezza incrocio via di Torre Sant'Anastasia. Coinvolte due automobili: una Fiat Panda, il cui conducente italiano di 70 anni, per cause in fase di accertamento, avrebbe invaso la corsia opposta, colpendo una Suzuki Ignis, il cui conducente - italiano di 78 anni - è stato trasportato all’ospedale Sant'Eugenio in codice rosso. Il conducente della Fiat Panda invece è deceduto sul posto. Non si esclude che lo stesso sia stato colpito da un malore.

Chiuso il tratto di via Castel di Leva dove è avvenuto lo scontro, sono in corso ulteriori accertamenti da parte della polizia locale per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.