Incidente a Roma, investito e ucciso vicino al distributore di benzina

È stato investito e ucciso da un'auto in un tratto di strada poco illuminato, mentre camminava sul ciglio della strada, a ridosso di un distributore di benzina. Un uomo di 40 anni, cittadino romeno, è morto così nella serata di domenica 19 novembre a Roma, intorno alle 21.40. Inutile purtroppo i soccorsi.

Il sinistro in via di Castel di Leva, all'altezza civico 108. Sul posto gli agenti del IX gruppo Eur della polizia di Roma Capitale per i rilievi scientifici e la ricostruzione della dinamica. Al volante dell'auto che ha travolto e ucciso il 40enne romeno, una BMW 316, un uomo italiano di 50 anni. L'automobilista è stato portato all'ospedale Sant'Eugenio per gli accertamenti di rito risultati negativi.

La salma è stata portata all'ospedale di Tor Vergata per l'autopsia. La vettura è stata sequestrata. Sono 176 le vittime nel 2023 sulle strade della Capitale e della provincia e quello di domenica è il 37esimo pedone ucciso dall'inizio dell'anno.