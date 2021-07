Incidente in via Cassia Nuova: frontale fra moto e furgone, morto 38enne

Ancora sangue sulle strade della Capitale dove un motociclista è morto in seguito ad un incidente stradale. Lo scontro nel tardo pomeriggio di martedì sulla via Cassia Nuova, a Roma Nord. A perdere la vita un 38enne.

La tragedia stradale, la quarta nel volgere di cinque giorni, intorno alle 19:30 del 6 luglio all'altezza del civico 148 della via Cassia Nuova, zona Tomba di Nerone, dove un furgone, un Fiat Doblò, si è scontrato con una moto della Yamaha. Sul posto intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale, XV Gruppo Cassia impegnate per diverse ore per i rilievi del sinistro.

Dai primi accertamenti svolti dagli agenti, si tratterebbe di uno scontro frontale legato presumibilmente ad una manovra di sorpasso azzardata. Nel violento impatto è deceduto l’uomo a bordo del mezzo a due ruote, di 36 anni , mentre il conducente del furgoncino, un uomo italiano di 52 anni, è stato condotto in codice rosso all’ospedale Sant’Andrea per le cure del caso e per gli accertamenti alcolemici e tossicologici di rito.

Quattro morti in cinque giorni

Dunque ancora sangue sull'asfalto, come accaduto lunedì sera quando a perdere la vita è stato Andrea Soldani, ragazzo romano di appena 28 anni, travolto mentre si trovava alla guida di uno scooter con un passeggero, un 35enne finito anche lui in ospedale in gravi condizioni. A colpirli mentre viaggiavano nella zona della Farnesina a Roma Nord il conducente di un'auto pirata, poi scappato senza fermarsi a prestare i primi soccorsi.

Tragica notte che si è consumata in largo Bratislava, quando il Kymco Agility con il giovane residente a Torrevecchia è stato travolto da una vettura che non avrebbe rispettato il semaforo rosso. Soccorsi dal 118 i due ragazzi a bordo dello scooter sono apparsi da subito gravi. Inutile la corsa all'ospedale Santo Spirito per Andrea Soldani, deceduto dopo essere arrivato in nosocomio. Grave anche il 35enne che viaggiava come passeggero sullo scooter, che si trova in codice rosso al Policlinico Gemelli.

Pirata della strada sulle cui tracce sono gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale che dopo aver ascoltato i testimoni e visionato le immagini video della zona starebbero chiudendo il cerchio attorno al fuggitivo.

Coppia di anziani investita al Prenestino

Incidente con esito mortale che ha seguito di 24 ore un'altra tragedia, avvenuta domenica in via dell'Acqua Bullicante, al Prenestino. A perdere la vita Gregorio Impellizzeri, 77 anni. Ferita gravemente anche la moglie, una 75enne, con l'automobilista che in questo caso si era fermato a prestare i primi soccorsi.

Padre e figlio investiti a Corcolle

Ad aprire l'amaro bollettino un 33enne, investito ed ucciso venerdì sera sulla via Polense mentre attraversava la strada con il figlio di 3 anni, rimasto anche lui ferito. A perdere la vita in quel caso fu Cosmin Munteanu, un cittadino romeno residente a Corcolle, poco distante dal luogo della tragedia. Martedì pomriggio un'altra tragedia, l'ennesima di questa estate sulle strade della Capitale.