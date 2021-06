Incidente sulla via Casilina, scontro frontale tra auto e scooter: morto un 49enne

Fatale l'impatto per l'uomo alla guida dello scooter T-Max. La strada è rimasta chiusa per quattro ore

Ancora una vittima sulle strade di Roma e della sua provincia. Un uomo di 49 anni è morto dopo un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri all'altezza del chilometro 22 e 100 della via Casilina. G.d.P., queste le iniziali della vittima, era bordo del suo scooter T-Max quando, per cause ancora da appurare, mentre si stava dirigendo verso Montecompatri si è scontrato frontalmente con un'auto condotta da una donna che marciava verso Roma. Questo è quanto emerso dalle forze dell'ordine dopo una prima ricostruizione dei fatti.

Incidente mortale in via Casilina

Immediati i soccorsi. Sul posto il personale medico del 118 e l'elisoccorso che, tuttavia, non ha potuto fare altro che costatare il decesso dell'uomo di 49 anni residente nella zona di Finocchio. Sul luogo della tragedia sono accorsi anche i carabinieri e la polizia locale di Montecompatri per i rilievi tecnico scientifici del caso e ricostruire l'esatta dinamica del sinistro mortale avvenuto alle 17:30 circa del 29 giugno.

La strada, stando a quanto si è appreso, è rimasta chiusa per 4 ore. La donna alla guida dell'auto, sotto choc, è stata portata in ospedale e sottoposta - come da prassi - ai test di alcol e droga. La polizia locale di Montecompatri ha spedito il fascicolo alla procura di Velletri. La salma del 49enne è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.

Sei morti in pochi giorni

Quella di martedì è la sesta vittima in pochi giorni. Prima della mezzanotte tra venerdì e sabato un 14enne è morto Velletri in uno sconto frontale con un'auto. Alle 4:30 del mattino di sabato, Jacopo Maria Colistra è morto in piazza Salerno: era in sella al suo Honda Sh. L'ultimo a perdere la vita, in ordine di tempo, è stato Americo Libizzi, un 48enne rimasto ucciso in uno scontro frontale avvenuto sabato 26 giugno alle 18 a Cerveteri. A bordo del suo scooter l'uomo, residente a Cerveteri, stava percorrendo via Doganale quando si è scontrato frontalmente con un'auto guidata da un 44enne di Civitavecchia. Il 28 giugno un altro incidente mortale, questa volta sulla via Aurelia. Ieri, oltre la vittima sulla via Casilina, è morto anche un altro uomo, un 64enne a Montelibretti.