Incidente sulla via Casilina: si scontrano auto e scooter, morto 18enne

Prima vittima dell'anno sulle strade di Roma. A perdere la vita un ragazzo di appena 18 anni, morto dopo che lo scooter che stava conducendo si è scontrato contro un'auto. L'incidente stradale nel tardo pomeriggio di sabato 1 gennaio, sulla via Casilina, fra le zone della Borghesiana e di Finocchio, nella periferia est della Capitale.

La tragedia si è consumata intorno alle 19:30 all'altezza di via Isnello. Sul posto le pattuglie del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale hanno accertato lo scontro fra una Fiat Panda, condotta da un uomo italiano di 38 anni, ed uno scooter Gilera Gp 800 alla cui guida c'era il 18enne. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l'automobilista, per il giovane non c'è stato nulla da fare, è deceduto sul posto. Il 38enne è stato invece accompagnato al policlinico Tor Vergata per i test alcolemici e tossicologici di rito.

Al fine di consentire agli agenti di effettuare i rilievi scientifiici il tratto di via Casilina dove è avvenuto l'incidente stradale è stato chiuso da via Isnello al civico 1799 della strada consolare, in entrambi i sensi di marcia. Indagini in corso da parte dei caschi bianchi per accertare l'esatta dinamica del sinistro.

Da una prima ricostruzione sembrerebbe che lo scooter procedesse in direzione centro città e la Panda in direzione fuori Roma e che l’impatto sia stato frontale/laterale.