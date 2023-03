Incidente a Roma: si scontrano auto e scooter, morto 41enne

Ancora sangue sulle strade di Roma. L'incidente stradale con esito mortale è avvenuto nel pomeriggio a Case Rosse, periferia nord est della Capitale. Fatale per un 41enne lo scontro fra lo scooter che stava guidando e un'auto.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 14:30 di martedì 28 marzo in via di Case Rosse, altezza via Filigano. Qui una Fiat 500 L condotta da un uomo di 59 anni si è scontrata per cause in via di accertamento con un Suzuki Burgman condotto da un cittadino marocchino di 41 anni. Un impatto fatale per quest'ultimo. E' morto sul colpo.

Sul posto sono intervenuti il personale del 118 e gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale. Sequestrati i mezzi l'automobilista è stato trasportato al policlinico Umberto I dove è stato sottoposto ai test alcolici e tossicologici di rito. Sequestrati entrambi i veicoli, la salma del 41enne è stata traslata al policlinico Tor Vergata a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Eseguiti i rilievi scientifici starà ai caschi bianchi del comando di via Tiburtina ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale.