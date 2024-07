Incidente a Roma, scontro tra scooter e auto: morto un 53enne

Un uomo di 53 anni è morto in un incidente stradale avvenuto domenica 14 luglio a Roma, nella periferia ovest della città. È la terza vittima del week end, la quarta se si considera anche la drammatica storia di Simona Piergiovanni, morta dopo cinque settimane di agonia.

Un uomo e una ferita

L'incidente è avvenuto ieri in prossimità del civico 990 di via del Casale di Sant'Angelo, tra l'Olgiata e la zona di Tragliatella Campitello. A scontrarsi intorno alle ore 21 una Peugeot 206 e un motociclo Yamaha X-Max, il cui conducente, un uomo italiano di 53 anni, è deceduto sul posto in seguito allo scontro. Rimasta ferita anche la conducente della Peugeot, una donna di nazionalità macedone di 32 anni, trasportata presso l'Aurelia Hospital e per la quale sono stati richiesti gli accertamenti di rito.

Le indagini

Sull'esatta dinamica indagini in corso da parte degli agenti del XV gruppo Cassia, intervenuti per i rilevi. Al momento non viene escluso nulla, neanche la distrazione al volante. Entrambi i mezzi coinvolti nel sinistro sono stati posti sotto sequestro dai caschi bianchi.

Le vittime del week end

È stato l'ennesimo week end di sangue sulle strade di Roma. Sabato, in viale Marconi, aveva perso la vita Sebastiano Schillaci, l'infermiere del 118 travolto e ucciso da un'auto mentre attendeva l'autobus in fermata. Il 13 luglio è morto anche Davide Patacchiola, originario delle Marche ma residente a Roma dove si era laureato in Giurisprudenza, in un incidente avvenuto poco prima delle 5 del mattino in piazzale del Caravaggio. Quindi la drammatica notizia della morte di Simona Piergiovanni, una donna di 50 anni morta dopo 5 settimane di agonia dopo un incidente avvenuto in zona Colli Portuensi.