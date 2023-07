Perde il controllo del monopattino e finisce contro un palo: morto un uomo

Ha perso il controllo del monopattino ed è finito contro un palo. Un impatto fatale per un uomo di 38 anni, morto sul colpo nell'ennesimo incidente stradale con esito mortale a Roma. La tragedia si è consumata intorno alle 6:45 del mattino in via Casal del Marmo, all'altezza del civico 719, nel punto in cui la stara incrocia con via Refrancore.

A dare l'allarme alcuni automobilisti. Sul posto, a ridosso della rampa del raccordo anulare nella zona di Casalotti, il personale del 118 che non ha potuto fare altro che appurare il decesso del trentottenne e la polizia locale di Roma capitale con gli agenti del gruppo Aurelio.

Le indagini sull'incidente mortale

Al momento, secondo una prima fase di indagine, non risulterebbero altri mezzi coinvolti nell'incidente. L'uomo in monopattino avrebbe fatto tutto da solo, non è escluso che abbia perso i controllo dello scooter elettrico per schivare un altro veicolo. Questa ipotesi è al vaglio di chi indaga che, come da prassi, sta lavorando per acquisire anche le immagini delle telecamere della zona. La salma del 38enne è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il monopattino è stato sequestrato.

La strada pericolosa

La notizia si è diffusa in poche ore nel quartiere. Sui social in diversi hanno sottolineato di come quel tratto di strada sia pericoloso. "Ce lo dovevamo aspettare. - scrive Marzia nel gruppo di quartiere su Facebook - Quel tratto, fino al raccordo anulare, è terra di nessuno. Abbandonato a se stesso. Le strisce pedonali sono state ripristinate dopo mesi, ma è oramai chiaro che su quel tratto di rettilineo non bastano. Ci vogliono semafori pedonali. Molta gente percorre a piedi quel tratto dove le macchine a volte sfrecciano a velocità elevata. E non si può colpevolizzare chi sceglie il monopattino per arrivare alle prime fermate dei mezzi pubblici. Non siamo raggiunti più dai mezzi pubblici perché i gestori si rifiutano di passare su strade piene di buche che nessuno si prende in carico. Siamo terra di nessuno".

Le fa eco Nadia: "Facciamo qualcosa per mettere in sicurezza questo tratto di strada. Andiamo tutti al municipio, io ho inviato diverse mail, ma niente". Dello stesso avviso anche Donatella: "Ho scritto al municipio per le strisce pedonali abbandonate. Siamo terra di nessuno ormai".