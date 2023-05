Incidente a Roma, ragazzo muore in monopattino. Ipotesi omissione di soccorso

Ancora una vittima sulle strade di Roma. Un ragazzo di 25 anni di nazionalità bengalese è morto mentre percorreva via di Casal del Marmo in monopattino. La tragedia all'altezza del civico 222 alle 23 di domenica 21 maggio. Sul posto, dopo una telefonata al numero unico per le emergenze, sono giunti i medici del 118 - che hanno costatato il decesso del giovane - e la polizia locale con il gruppo Cassia.

Si indaga per omissione di soccorso. Una volta arrivati sul luogo dell'incidente, infatti, non c'era nessuno. È possibile, quindi, che chi abbia dato l'allarme se ne sia poi andato, lasciando lì il giovane. Gli investigatori indagano e hanno disposto la visione delle telecamere di zona. È la cinquantottesima vittima delle strade di Roma e provincia da inizio 2023.