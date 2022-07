Incidente a Settecamini, scontro tra auto e scooter: morto un 56enne

Incidente mortale, il secondo a Roma in due giorni. Scenario, questa volta, la periferia est, a Settecamini. Intorno alle 13 circa di oggi, venerdì 15 luglio, un uomo di 56 anni ha perso la vita in via Casal Bianco all'altezza di via Rubellia. Secondo quanto si è appreso, la vittima era a bordo del suo scooter Honda Sh 300 quando si sarebbe scontrata con un'auto, una Citroen C3, per cause al vaglio.

Sul posto i vigili del fuoco, la polizia locale di Roma Capitale, i carabinieri e il personale medico del 118. I sanitari hanno chiesto e ottenuto anche l'arrivo dell'eliambulanza. I medici hanno intubato il 56enne tentando di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate. M.R., queste le iniziali dell'uomo, è morto poco dopo.

Saputa la notizia, in tanti sui vari gruppi del quartiere hanno commentato. I residenti da tempo chiedono per via di Casal Bianco e via di Settecamini l'apposizione di limiti di velocità. Sul posto sono giunte le pattuglie de IV gruppo Tiburtino della polizia locale per i rilievi scientifici e ricostruire la dinamica del sinistro. La conducente dell'auto, una donna italiana, è stata trasportata presso ospedale Sandro Pertini per gli accertamenti di rito.

Presente a bordo anche il marito. Entrambi scossi per quanto accaduto. Dai primi accertamenti sembra trattarsi di scontro frontale. La salma di M.R. è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria. I mezzi sono stati sequestrati. Ieri, sulla via Aurelia, ha perso invece la vita un uomo di 52 anni. Anche lui con una dinamica simile, era a bordo di uno scooter.