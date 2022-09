Incidente all'Alessandrino, anziano investito da un'auto: morto dopo 8 giorni di agonia in ospedale

È stato investito all'Alessandrino da un'auto lo scorso 17 settembre e dopo otto giorni di agonia è morto al policlinico di Tor Vergata. Vittima dell'ennesimo incidente mortale a Roma, un uomo di 75 anni. Troppo gravi le ferite riportate.

Secondo quanto si apprende, V.C.D. - queste le sue iniziali - è stato centrato da una Nissan Qashqai condotta da un uomo di 60 anni. L'incidente è avvenuto in via Francesco Bonafede, all'altezza dell'incrocio con viale della Bellavilla alle 17 circa del 17 settembre. Da lì la corsa in ospedale e l'arrivo in codice rosso al policlinico di Tor Vergata.

Le condizioni dell'anziano sono quindi peggiorate e all'una di domenica scorsa è stata dichiara la sua morte. Ora la procura di Roma, come da prassi in questi casi, ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Gli agenti del V gruppo Casilino si stanno occupando dei rilievi. Secondo quanto appreso, l'uomo, ufficialmente un senza fissa dimora, viveva in un palazzo occupato della zona.