Roma, incidente in via di Boccea: morto un 22enne. Feriti gravemente i suoi due amici

Ha perso il controllo dell'auto in via di Boccea, ha tentato una manovra per evitare la sbandata ma la vettura si è ribaltata. Un impatto violento che è costato la vita ad un ragazzo di 22 anni, morto sul colpo. Gravi, invece, i suoi due amici di 21 e 22 anni. È il drammatico bilancio dell'ennesimo incidente mortale avvenuto a Roma in questo 2022.

Il sinistro, che al momento vedrebbe coinvolta una sola vettura, è avvenuto intorno alle 2:30 del mattino di mercoledì 27 aprile, all'altezza del civico 1021 di via Boccea, nella zona ovest di Casalotti. Il ventiduenne era al volante di una Toyota Yaris con altri due amici, quando ha perso il controllo della vettura. Non è chiaro se sia stato a causa di un colpo di sonno o per qualche altra motivazione, fatto sta che la Toyota si è ribaltata.

Fatale, come detto, l'impatto per il ragazzo alla guida. I suoi amici soccorsi immediatamente, sono stati portati in codice rosso all'ospedale Gemelli di Roma dal personale del 118. Sul posto sono accorsi gli agenti della polizia locale di Roma capitale che hanno effettuato i rilievi scientifici. L'auto, distrutta, è stata sequestrata.