Incidente sull'Aurelia: auto contro albero, morto 28enne

Ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro un albero dopo aver invaso la corsia di marcia opposta. Tragedia stradale sabato mattina sulla via Aurelia dove ha perso la vita un ragazzo di 28 anni. L'incidente intorno alle 7:00 del 9 ottobre all'altezza del chilometro 52+400 della Strada Statale 1, nel territorio di Santa Marinella.

Il sinistro è avvenuto mentre il giovane residente a Ladispoli viaggiava in direzione di Civitavecchia a bordo di una Lancia Ypsilon. Per cause ancora da accertare il 28enne ha perso il controllo della vettura e si è schiantato frontalmente contro una pianta. In condizioni gravissime è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e trasportato all'ospedale San Paolo di Civitavecchia, ma per lui non c'è stato nulla da fare, troppo gravi le ferite riportate nel corso dell'incidente.

Sul posto per ricostruire la dinamica dell'incidente i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia. Sequestrata l'auto, risultata di proprietà di un amico della vittima, la salma del giovane è stata messa a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Secondo i primi rilievi si tratterebbe di un incidente autonomo, che non avrebbe visti coinvolti altri veicoli.