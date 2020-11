Incidente sulla via Aurelia: investito da un’auto, morto un uomo

Investimento con esito mortale sulla via Aurelia. L’incidente stradale è avvenuto intorno alle 23:00 di domenica sera all’altezza del chilometro 11,700 della strada statale quando un’auto ha colpito un pedone che camminava sul bordo della strada. Per l’uomo, un 59enne, non c’è stato nulla da fare.

L’incidente stradale è avvenuto per cause in via di accertamento in direzione fuori Roma. Qui un’auto della vigilanza privata, un Fiat Qubo in servizio con a bordo una guardia giurata, ha investito un pedone. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l’automobilista, per l’uomo colpito dalla macchina non c’è stato nulla da fare, i soccorritori intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Senza documenti, la vittima è stato poi identificata in un uomo italiano nato nel 1961 residente a Cerveteri . Da accertare la dinamica dell’accaduto, come resta da comprendere cosa ci facesse il 59enne sulla via Aurelia durante l’orario di coprifuoco decretato con il Dpcm per contrastare la diffusione del contagio da Coronavirus. Sottoposto ai test di rito la guardia giurata, un 58enne italiano, in regolare servizio notturno.

Sul posto per svolgere i rilievi scientifici gli agenti del VII Gruppo Appio della Polizia Locale di Roma Capitale.