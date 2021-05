Incidente via Aurelia: carambola al semaforo fra due auto e tre moto. Un morto e tre feriti gravi

Lo scontro su via Santa Maria Mediatrice. Sul posto per ricostruire la dinamica la polizia locale di Roma Capitale

Un morto e tre feriti gravi. Questo l'amaro bollettino di un incidente stradale avvenuto domenica pomeriggio all'Aurelio. Cinque i mezzi coinvolti: due auto, due moto ed uno scooter. La tragedia stradale su via Santa Maria Mediatrice, altezza incrocio con via Aurelia.

L'intervento degli agenti del Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale intorno alle 17:30. Ad avere la peggio il conducente di una moto Triumph, un uomo di 52 anni, deceduto sul posto. In ospedale sono invece finiti un secondo centauro, un 49enne a bordo di una Honda VTR, ed un uomo ed una donna che si trovavano a bordo di uno scooter, un Kymco Agility. Illese le tre persone che si trovavano nelle due vetture, una Mazda 2 (condotta da una donna di 53 anni) ed una Hyundai Getz alla cui guida c'era un 50enne con una passeggera.

Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale le due vetture e il Kymco Agility erano fermi al semaforo con luce rossa, quando è sopraggiunta la Triumph che, per cause da accertare è finita a terra cappottandosi più volte e urtando contro la Mazda 2 e poi contro lo scooter. Per il conducente della moto non c’è stato nulla da fare. A chiudere la carambola una moto Honda VTR con il motociclista che dopo aver perso il controllo della due ruote è finito con la moto sotto la Hyundai.

Intervenute le ambulanze del 118 il centauro a bordo della Honda è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Stesso Triage e nosocomio che per la passeggere che si trovava sull scooter, mentre il 31enne alla guida di quest'ultimo mezzo a due ruote è stato trasferito all'ospedale Santo Spirito. Tutti i conducenti dei mezzi coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti di rito su alcol e droga e sono risultati negativi.