Incidente a Roma: si scontrano due auto e uno scooter, morta una 40enne

Morta sul colpo. Una donna di 40 anni coinvolta in un incidente stradale mentre si trovava in sella al suo scooter. La tragedia stradale sulla via Aurelia Antica, zona Villa Pamphili-Aurelio. Tre i mezzi coinvolti: il motorino e due auto.

In particolare le pattuglie del XII gruppo Monteverde della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute intorno alle 16:00 di oggi - mercoledì 3 aprile - all'altezza del civico 112 dell'Aurelia Antica per un incidente che ha coinvolto una Toyota Yaris condotta da una donna italiana di 55 anni, una Peugeot 208 (con alla guida una donna italiana di 34 anni) ed un Honda Sh 125. Alla guida del mezzo a due ruote una donna italiana di 40 anni, morta sul posto prima di poter essere trasportata in ospedale.

Entrambi le conducenti delle auto coinvolte sono state accompagnate presso gli ospedali per gli esami tossicologici di rito su alcol e droga. Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi della municipale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.