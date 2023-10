Investito da un'auto mentre attraversa la strada, uomo muore in ospedale

Ancora una vittima della strada a Roma e provincia. Ancora un pedone falciato da un'auto. L'incidente stradale con esito mortale a Velletri, nella zona dei Castelli Romani. Travolto da una vettura mentre attraversava la strada l'83enne è deceduto dopo il trasporto in ospedale. La tragedia mercoledì scorso.

Sono stati gli agenti della polizia municipale di Velletri a intervenire intorno alle 18:30 del 11 ottobre in viale dei Volsci. All'altezza di via Madre Teresa di Calcutta un anziano in condizioni disperate. Vicino a lui il conducente di una Volkswagen Golf, fermatosi a chiamare i soccorsi. Trasportato d'urgenza all'ospedale di Velletri per l'uomo - residente nello stesso comune dei Castelli Romani - non c'è stato nulla da fare, è deceduto nel nosocomio a causa delle gravi ferite riportate nell'investimento.

Eseguiti i rilievi scientifici gli agenti della polizia locale di Velletri stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.