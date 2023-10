Auto contro un albero: morto un 36enne

Come un bollettino di guerra che aumenta giorno dopo giorno. Dopo la famiglia distrutta da un incidente a Carchitti, con due bambini di 5 e 10 anni rimasti senza padre e madre, ancora una tragedia stradale, ancora una vittima della strada nell'area dei Monti Prenestini. L'incidente è avvenuto venerdì a Valmontone, provincia sud di Roma. Un'auto contro un albero, che non ha lasciato scampo al conducente della vettura, un uomo di 37 anni residente nella stessa Valmontone.

Come scrive FrosinoneToday, il sinistro è avvenuto intorno alle 14:30 su via Quadrelle, strada che collega i comuni di Palestrina e Valmontone. Secondo i primi accertamenti il ragazzo procedeva in direzione Valmontone. All'altezza dell'incrocio con Colle Acqua Maggia ha perso il controllo della vettura per cause ancora in via di accertamento schiantandosi violentemente con la Ford Fiesta che guidava contro un albero.

Sul posto gli operatori del 118 che hanno provato e salvarlo, i vigili del fuoco e quattro auto dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Colleferro e della stazione di Valmontone. Sul posto anche la polizia locale che ha chiuso la strada. Troppo violento l’impatto contro la pianta per l’uomo non c’è stato nulla da fare.