Incidente al Nomentano, perde controllo dell'auto e finisce la corsa contro vetture in sosta: morto un uomo

Tragedia a Roma, nei pressi di piazza Bologna, dove un uomo di 51 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua auto in via Livorno, all'altezza di via Apuania, finendo poi contro due vetture in sosta.

Sul posto, intorno alle 14:30 le pattuglie della Polizia Locale del gruppo II Sapienza. L'uomo, dopo l'impatto, è deceduto poco dopo.

Inutili i tentativi di rianimazione del personale sanitario giunto sul posto. Non è escluso che la causa dell'incidente possa essere stato un malore alla guida. Gli agenti hanno provveduto ad effettuare i rilievi del caso, procedendo a chiudere la via per il tempo necessario. Sarà l'autopsia a determinare l'esatte cause del decesso.