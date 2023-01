Incidente via Trionfale: fuori strada con l'auto, morto un uomo. E' la seconda vittima in poche ore

Tragico venerdì sulle strade di Roma. Dopo la morte di un motociclista avvenuta alle prime luci del giorno sulla via Ostiense un'altra vittima della strada. A perdere la vita in seguito ad un incidente stradale avvenuto in zona Ottavia un automobilista.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 9:20 del 13 gennaio su via Trionfale - fronte civico 11809 - altezza intersezione con via Ipogeo degli Ottavi, direzione Roma Centro. Qui gli agenti del gruppo Monte Mario della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti per un incidente con esito mortale che ha visto coinvolta una vettura, una Mercedes classe B.

Secondo i primi rilievi il conducente dell'auto, un uomo italiano di 45 anni, ha perso il controllo del veicolo uscendo fuori strada per cause in via di accertamento. Il personale del 118 ne ha quindi constatato il decesso. Svolti i rilievi scientifici i caschi bianchi stanno terminando gli accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro, che non vedrebbe coinvolti altri veicoli. Fra le ipotesi non si esclude quella del possibile malore.