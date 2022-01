Incidente a Torrevecchia, morto scooterista 62enne. A Roma una vittima ogni due giorni nell'inizio del 2022

Quindi morti in 29 giorni. Sabato, a Roma, c'è stato un altro incidente mortale, in questo gennaio 2022. Lo scontro è avvenuto in via di Torrevecchia, altezza civico 649, intorno alle 19;30 in cui sono rimasti coinvolti. A perdere la vita M.D.L., di 62 anni, morto sul colpo. L'uomo era a bordo di uno scooter Honda Sh 150 e si è scontrato con una Ford Focus, condotta da un uomo di 43 anni.

Entrambi i mezzi sono stati posti sotto sequestro dagli agenti del XIII Gruppo Aurelio della polizia locale, la strada chiusa per permettere i rilievi e avviare i primi accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto. Le indagini sono tuttora in corso.

È il secondo incidente mortale in via di Torrevecchia nell'arco di una settimana. Sulle strade di Roma sta morendo una persona ogni due giorni. L'ultima vittima, in ordine di tempo, Antonio Pastore, un tenente colonnello dei carabinieri di 55 anni investito da una studentessa romana 21enne, mentre stava facendo jogging al Pincio.

Prima ancora, stessa sorte è toccata a Marco Marini. Qualche giorno prima aveva perso la vita pure il doppiatore e attore Renato Cecchetto, anche lui vittima di un incidente stradale e quella di Brenno Marani, morto in un incidente sulla diramazione Roma nord, a pochi chilometri da Settebagni.