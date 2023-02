Incidente a Roma, 30enne muore travolto da un'auto. Residenti infuriati in strada

Ha travolto ed ucciso un ragazzo che attraversava la strada, poi ha terminato la propria corsa contro alcune vetture in sosta. Da qui il panico, con i residenti infuriati che si sono riversati in strada, tanto da richiedere l'intervento della polizia per sedare gli animi. L'incidente stradale è avvenuto nel primo pomeriggio in via dell'Archeologia, a Tor Bella Monaca. A perdere la vita un ragazzo di 30 anni, deceduto dopo il trasporto d'urgenza in ospedale.

La tragedia stradale si è consumata intorno alle 14:30 del 9 febbraio all'altezza del civico 90 di via dell'Archeologia, in un'area conosciuta alle cronache come piazza di spaccio. Qui la conducente di una macchina - una 46enne italiana - ha investito il ragazzzo di 30 anni che stava attraversando la strada. Un impatto violento con la automobilista della vettura investitrice che si è poi schiantata contro quattro macchine parcheggiate sulla strada della periferia est della Capitale.

Affidato alle cure del personale del 118 il 30enne è stato trasportato d'urgenza al policlinico Tor Vergata dove è poi deceduto. Sul posto per svolgere i rilievi scientifici sono intervenuti gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capiitale che si sono trovati davanti a una situazione incandescente. Momenti di apprensione che hanno richiesto l'intervento della polizia con gli agenti che hanno poi sedato gli animi.