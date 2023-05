Incidente a Centocelle: auto contro albero, poi la carambola contro le vetture in sosta. Morto 41enne

Prima lo schianto contro un albero, poi la carambola contro le vetture in sosta. Un impatto fatale per un automobilista, Devid Skowrdnek, deceduto dopo il trasporto in ospedale. L'incidente stradale con esito mortale stanotte a Centocelle. Vittima un 41enne alla guida di una Ford Focus. La terza vittima sulle strade della Capitale in meno di 12 ore, che segue le due donne investite da altrettante auto ad Acilia prima e Ponte Mammolo poi.

Auto contro albero sulla Togliatti

Il sinistro stradale è avvenuto intorno all'1:45 della notte fra il 28 e il 29 maggio, su viale Palmiro Togliatti, fra via dei Giunchi e via dei Pampini, direzione Casilina. Qui il 41enne alla guida della sua Ford Focus ha perso il controllo della vettura per cause in via di accertamento. Poi il violento impatto contro un albero con la macchina sbalzata che ha poi terminato la propria corsa contro tre auto parcheggiate, una Dacia, una Opel e una Smart.

Deceduto dopo il trasporto in ospedale

Da subito in condizioni critiche il 41enne, nato e residente a Marino, ai Castelli Romani, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Vannini dall'ambulanza del 118. Per l'uomo però non c'è stato nulla da fare, i medici dell'Istituto Figlie di San Camillo non hanno potuto far altro che accertarne il decesso.

Gli accertamenti della polizia locale

Svolti i rilievi scientifici, saranno ora gli agenti del V gruppo Casilino della polizia locale di Roma Capitale a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente con esito mortale. Un sinistro autonomo, secondo i primi riscontri, che non avrebbe visto coinvolte altri veicoli.

Tre morti in 12 ore sulle strade di Roma

Una domenica di sangue quella appena trascorsa nella Capitale. Ad aprire il macabro bollettino una donna italiana di 57 anni, morta nel primo pomeriggio - alle 14:00 circa - dopo essere stata investita da un'auto in via Santorelli, ad Acilia. Travolta da un Doblò mentre attraversava la strada per la signora non c'è stato nulla da fare, è morta praticamente sul colpo. Cinque ore dopo - intorno alle 19:00 circa - sono stati ancora gli agenti della polizia di Roma Capitale ad accertare un secondo investimento con esito mortale. A perdere la vita una 54enne romena. Fatale anche per lei l'investimento da parte di una vettura, avvenuto fra via Cassino e via Tiburtina, nella zona di Ponte Mammolo, a Roma nord est.

Stanotte una terza vittima, con la quale salgono a 61 le vittime della strada di Roma e provincia in questi prim5 mesi del 2023.

Articolo aggiornato con il nome della vittima alle ore 16:32 del 29 maggio 2023.