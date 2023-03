Incidente a Tivoli, perde il controllo dell'auto e si ribalta: morto un uomo

Ha perso il controllo della sua auto, ha sbandando finendo contro le altre vettura in sosta e poi si è ribaltato. Incidente mortale nel pomeriggio di sabato 25 marzo a Tivoli, comune della provincia di Roma. Lo scontro alle 16:55 in via Tiburto nei pressi del liceo scientifico. La vittima un uomo di 61 anni, Amedeo Amatizi.

Secondo quanto appreso alla polizia locale di Tivoli, Amatizi avrebbe avuto un malore quindi avrebbe perso il controllo del mezzo finendo addosso a delle auto in sosta, ribaltandosi alla fine. Per lui non c'è stato nulla da fare.