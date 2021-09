Incidente via Tiburtina: accusa malore e si schianta contro spartitraffico, morto automobilista

Ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro lo spartitraffico. Sono state le pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale ad intervenire sabato pomeriggio intorno alle 18.00 in via Tiburtina, altezza civico 1468, con gli agenti che hanno poi accertato il decesso di una persona avvenuto alla guida di una Fiat Punto. L’uomo alla guida era un signore di 81 anni.

Richiesto l'intervento del 118 il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso del conducente. Tra le cause non si esclude un malore ma sono tuttora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.