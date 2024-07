Incidente a Roma: carambola tra tre auto e uno scooter, morto un uomo

Incidente stradale con esito mortale sulla via Tiburtina oggi, mercoledì 17 luglio. Uno scooterista è morto dopo una carambola che ha coinvolto tre auto.

Sono state le pattuglie del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 15:00 all'altezza del civico 1210 della via Tiburtina, nella zona industriale in prossimità del Grande raccordo anulare. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre vetture (una Dr Evo, una Fiat Punto e una Volkswagen Polo) e uno scooter Honda Sh.

Alla guida dello scooter un uomo italiano di 54 anni, deceduto in seguito al sinistro. Ferita la passeggera, trasportata in codice giallo al policlinico Umberto I.

I conducenti delle tre auto coinvolte sono stati accompagnati allo stesso nosocomio universitario per gli accertamenti di rito su alcol e droga. Tuttora in corso gli accertamenti degli agenti per ricostruire l’esatta dinamica dell'incidente stradale. Pesanti le ripercussioni alla normale circolazione con code e traffico intenso.