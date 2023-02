Incidente sulla Tiberina: frontale tra auto, morto un uomo

Tragedia stradale a Roma Nord dove un uomo è morto in seguito a un incidente. Il sinistro è avvenuto sulla via Tiberina, al confine fra il XV municipio e il comune di Riano. Quattro i veicoli coinvolti, con due delle auto che si sono scontrate frontalmente per poi carambolare contro le altre due vetture. Per uno degli automobilisti non c'è stato nulla da fare.

Sono stati gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 14:30 di giovedì 23 febbraio all'altezza del chilometro 7+800 della Tiberina, altezza via Pian dell'Olmo. Sul posto anche i sanitari del 118. Quattro le persone rimaste ferite, trasportate in diversi ospedali della Capitale dalle ambulanze del 118.

Al fine di consentire l'intervento dei mezzi di soccorso il tratto di via Tiberina dove è avvenuto l'incidente stradale è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni di marcia.