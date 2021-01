Incidente via Foro Italico: perde controllo della moto e cade, 33enne muore dopo trasporto in ospedale

E' morto dopo il trasporto d'urgenza in ospedale. Vittima di un incidente stradale un 33enne, caduto dalla sua moto mentre percorreva via del Foro Italico. La tragedia stradale intorno alle 12:00 di giovedì 28 gennaio mentre l'uomo, un capitano dell'Esercito Italiano, percorreva la "tangenziale" in direzione stadio Olimpico. Poco dopo lo svincolo di via Salaria la caduta, avvenuta per cause in via di accertamento.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale. Coinvolta una moto Yamaha MTN condotta dal 33enne, trasportato in codice rosso all’ospedale Sandro Pertini. L'ufficiale dell'Esercito è poi deceduto nelle ore successive.

Tuttora in corso gli accertamenti da parte degli agenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente che al momento vedrebbe coinvolta la sola moto. Ulteriori pattuglie sono sopraggiunte in ausilio per agevolare la viabilità nella zona in seguito alla chiusura temporanea di via del Foro Ttalico, necessaria per eseguire tutti i rilievi del caso. Maggiori dettagli per ricostruire l'accaduto potrebbero arrivare dalla visione delle immagini video della zona come richiesto da parte dei 'caschi bianchi'.

Per consentire l'intervento dei soccorritori via del Foro Italico è stata chiusa all'altezza della via Salaria in direzione Stadio Olimpico. Inevitabili le ripercussioni alla viabilità con code sino alla via Salaria (da via di Villa Spada), tra Nomentana e la via Salaria, in direzione Centro ed, in direzione San Giovanni, tra Galleria Giovanni XXIII e la via Salaria. La strada è stata riaperta intorno le ore 17:00.

Incidenti mortali su via del Foro Italico

Via del Foro Italico dove nel corso degli anni si sono registrati decine di incidenti gravi, molti con esito mortale. Ultimo in ordine di tempo nel luglio del 2019 quando uno scooterista di 49 anni, Emanuele Colella, perse la vita dopo aver perso il controllo del suo scooter all'altezza di via della Moschea.

Prima di lui altro stesso tragico destino nel medesimo tratto di "Olimpica" per Angelo Chiovini, 40enne romano deceduto dopo che lo scooter che stava conducendo impattò contro un'auto, sempre all'altezza dell'intersezione con via della Moschea. Oggi ancora una tragedia stradale, con vittima uno scooterista.

