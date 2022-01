Incidente in via del Foro Italico: si scontrano Smart e scooter, morto 49enne

Un tragico bollettino che continua ad aumentare. Ancora sangue sulle strade della Capitale dove venerdì mattina si è verificato l'ennesimo incidente con esito mortale. A perdere la vita un uomo di 49 anni, coinvolto in uno scontro fra lo scooter che stava guidando ed un'auto. Il sinistro su via del Foro Italico, il tratto urbano di tangenziale che attraversa la zona del Salario e dei Parioli.

L'intervento degli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma Capitale sulla cosiddetta "Olimpica" intorno alle 9:00 del 14 gennaio all'altezza del civico 501 di via del Foro Italico, direzione stadio. A scontarsi una Smart ed uno scooter Yamana alla cui guida c'era la vittima. Fermatosi a prestare i primi soccorsi il conducente della citycar per lo scooterista però non c'è stato nulla da fare, il personale del 118 non ha potuto far altro che constarne il decesso.

Inevitabili i disagi alla circolazione stradale con traffico rallentato e code tra via dei Monti Tiburtini e via dei Campi Sportivi in direzione Monte Mario. Svolti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi ricostruire la dinamica dell'incidente stradale.

Tratto di via del Foro Italico dove non è la prima volta che si registra un incidente con esito mortale. L'ultima vittima lo scorso mese di gennaio del 2021 quando a perdere il controllo della propria moto fu Raffale Smaldone, capitano dell'esercito italiano di 33 anni.

Via del Foro Italico dove nel corso degli anni si sono registrati decine di incidenti gravi, molti con esito mortale. Prima dell'ufficiale dell'esercito (nel luglio 2019) fu uno scooterista di 49 anni, Emanuele Colella, a perdere la vita dopo aver perso il controllo del suo scooter all'altezza di via della Moschea.

Prima di lui altro stesso tragico destino nel medesimo tratto di "Olimpica" per Angelo Chiovini, 40enne romano deceduto dopo che lo scooter che stava conducendo impattò contro un'auto, sempre all'altezza dell'intersezione con via della Moschea.

Sono invece tre le persone decedute per incidente stradale (a cui si devono sommare quattro pedoni investiti) morte dall'inizio di questo 2022 a Roma. Ad aprire il macabro bollettino il 18enne Francesco Ferrara, deceduto l'1 gennaio dopo che lo scooter che stava conducendo impattò contro un'auto sulla via Casilina, in zona Borghesiana-Finocchio. Il 7 gennaio un'altra vittima, un 29enne, morto in seguito ad un incidente autonomo mentre conduceva uno scooter sul lungotevere Diaz, zona Ponte Milvio. Oggi ancora una tragedia stradale, con vittima uno scooterista.