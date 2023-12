Scontro tra scooter all'uscita di scuola, morto studente 17enne

Morto in seguito a un incidente stradale all'uscita da scuola. Aveva solo 17 anni l'ennesima vittima della strada a Roma e provincia - la numero 183 dall'inizio di questo 2023. La tragedia a Civitavecchia in seguito alla collissione fra due motorini, uno dei quali condotto dallo studente, per il quale purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Incidente mortale all'uscita da scuola

Sono state le pattuglie della polizia municipale del comune portuale della provincia nord di Roma a intervenire intorno alle 13:30 di oggi in via Ascanio Fiori. In terra due ragazzi, entrambi scooteristi, usciti poco prima dal vicino istituto superiore Marconi nella vicina via Bandita delle Mortelle. Una vera e propria tragedia, avvenuta sotto gli occhi delle centinaia di studenti usciti dall'istituto scolastico poco prima.

Morto studente di 17 anni

In condizioni gravissime per il 17enne residente a Civitavecchia non c'è stato nulla da fare: è deceduto prima di poter essere soccorso dal personale del 118. Sotto choc l'altro scooterista, ricoverato all'ospedale San Paolo di Civitavecchia, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita. Per il giovane test alcolemici e tossicologi di rito.

La dinamica dell'incidente mortale

Informato il magistrato di turno della procura di Civitavecchia starà ora agli agenti della municipale - che hanno eseguito i rilievi scientifici tra via Ascanio Fiori e via Raffaello Sanzio - ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Entrambi gli scooter sono stati sequestrati.