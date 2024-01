Incidente a Villa Gordiani: si scontrano mezzo Ama e scooter, morto un uomo

Incidente stradale con esito mortale in zona Villa Gordiani, al Prenestino. Vittima uno scooterista. Il 56enne si trovava alla guida di uno scooter, poi lo scontro con un mezzo dell'Ama fatale per l'uomo, deceduto prima di poter essere trasportato in ospedale. Il sinistro questa mattina in piazzale della Stazione Prenestina. La tragedia segue di poche ore l'incidente avvenuto a Villaggio Prenestino con un drammatico bilancio di due morti e quattro feriti in condizioni gravissime, fra i quali un minorenne.

Sono state le pattuglie del V gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale a intervenire intorno alle 10:00 fra via Attilio Hortis e piazzale della Stazione Prenestina. Sul posto uno "squaletto" dell'Ama e uno scooter Kymco. Vani i tentativi dei soccorritori, per il 56enne alla guida del motorino nulla hanno potuto, se non accertarne il decesso.

Ferito anche il lavoratore Ama, un uomo di 34 anni. Sotto choc, colpito da un malore è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Giovanni dove sarà sottoposto ai test di rito su alcol e droga.

Eseguiti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi del comando di viale Togliatti accertare l'esatta dinamica del sinistro.