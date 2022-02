Settimio Coccia morto in un incidente stradale: le immagini video per ricostruire la tragedia

Una risposta sulle cause che hanno determinato l'incidente potrebbe arrivare dalle immagini delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso alcuni fotgrammi utili agli accertamenti. Aveva 41 anni ed era sposato Settimio Coccia, l'automobilista che ha perso il controllo dela Fiat Punto che stava conducendo che si è schiantata contro un cartellone pubblicitario in viale di Tor Bella Monaca sabato sera. La vittima abitava poco distante dal luogo in cui ha trovato la morte, nella zona dei Due Leoni.

Una dinamica ancora al vaglio degli agenti del V gruppo Prenestino della poliizia locale di Roma Capitale, intervenuti con i colleghi del VI gruppo Torri, quella che ha portato il 41enne romano a perdere il controllo della vettura e poi abbattere e rimanere schiacciato sotto un cartellone pubblicitario che si trova all'altezza del civico 433 di viale di Tor Bella Monaca.

Un sinistro che secondo i primi riscontri non vedrebbe coinvolti altri veicoli. A proseguire gli accertamenti i caschi bianchi senza lasciare nulla al caso, anche per comprendere se possano esserci altri fattori che possano aver portato Settimio Coccia a perdere il controllo della Punto morendo sul colpo. Fra le ipotesi non si eslude quella di un possibile malore alla guida prima dello schianto. Ma tutte le ipotesi sono ancora al vaglio.

Informata l'autorità giudiziaria il pubblico ministero ha messo la salma della vittima a disposizione dei familiari.