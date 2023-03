Sbanda con l'auto e finisce contro un muro: muore a 31 anni nel giorno del suo compleanno

Hanno perso il controllo dell'auto, sbandato, per poi finire contro un muro di cinta che costeggiava la strada. Una carambola fatale per un uomo di 31 anni al volante dell'auto, morto sul colpo nel giorno del suo compleanno, il 7 marzo. È l'ennesimo incidente mortale, questa volta a Santa Marinella alle porte di Roma.



La tragedia si è consumata intorno alle 23, all'altezza del civico undici di via IV Novembre. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere il conducente dell'auto e il passeggero, suo amico. Il personale medico intervenuto ha constatato il decesso del conducente dell'auto. L'amico è stato portato in ospedale in codice rosso ed è stato ricoverato in prognosi riservata: secondo quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita.

I carabinieri di Civitavecchia indagano sulle cause dell'incidente e vagliano ogni ipotesi, dal colpo di sonno all'alta velocità. Secondo quanto appreso non è escluso che il trentunenne e l'amico stessero tornando a casa dopo aver festeggiato il compleanno del ragazzo che poi ha perso la vita.