Si scontrano auto e scooter, morto 42enne

E' morto sul colpo nonostante un disperato tentativo di rianimazione. A perdere la vita uno scooterista di 42 anni, rimasto coinvolto in un incidente stradale. La tragedia intorno alle 9:00 di mercoledì mattina a San Cesareo. Due i veicoli coinvolti: uno scooter ed un'auto.

Lo scontro è avvenuto in via di Colle del Noce, nell'omonimo complesso residenziale del comune della provincia sud di Roma. All'altezza della rotatoria con via Ada Negri l'impatto fra la vettura ed il mezzo a due ruote. Scaraventato in terra dallo scoooter, le condizioni del 42enne - residente nella stessa San Cesareo - sono apparse da subito critiche. Il personale medico nulla ha potuto se non accertarne il decesso.

Resta da accertara la dinamica dell'incidente. Sul posto - oltre ai carabinieri della compagnia di Palestrina in ausilio alla viabilità - gli agenti della polizia municipale di San Cesareo. Svolti i rilievi scientifici starà ora ai caschi bianchi ricostruire le fasi dell'incidente con esito mortale.