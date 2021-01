Incidente a San Basilio, perde controllo della moto e cade: morto un 22enne

La tragedia intorno alle 23. In corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto

Ancora una vita spezzata sulla strade di Roma. Un ragazzo di 22 anni di origine tunisina, è morto a San Basilio, nella serata di venerdì 29 gennaio.

Il giovane era a bordo della sua moto Honda CBR quando, per cause che saranno poi determinate dalle indagini del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale, all'altezza dell'incrocio tra via Corinaldo e via del Casale di San Basilio, ha sbandato ed è caduto.

Un impatto fatale per il ragazzo. Inutili i soccorsi. Secondo quanto si apprende, il 22enne avrebbe fatto tutto da solo. Oltre l'esatta dinamica del sinistro, c'è anche un altro elemento che gli investigatori dovranno analizzare, l'orario: le pattuglie sono arrivate sul posto intorno alle 23.

Il ragazzo, che vive nei pressi del luogo dell'incidente mortale, era uscito da casa dopo il coprifuoco oppure stara rientrando - forse di fretta - per rispettare il limite delle 22? Una domanda a cui dovrà dare risposta chi indaga che, al momento, esclude l'ipotesi che il giovane tunisino fosse un rider al lavoro in quel tragico momento.