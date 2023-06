Incidente a San Basilio: scontro auto moto, morto un 41enne

Giugno, sulle strade di Roma, inizia come è finito maggio: nel sangue. Tragedia a San Basilio - nella notte tra mercoledì 31 maggio e giovedì 1 giugno - dove un uomo di 41 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale.

L'incidente in via del Casale di San Basilio, all'incrocio con via Fioravante Martinelli, in una zona di confine tra il IV e il III municipio, zona Casal Boccone, a pochissima distanza dalla Nomentana. La vittima, a bordo della sua moto, una Yamaha, si è scontrata con un'autovettura, una Citroen Ds3, condotta da un 50enne che si è regolarmente fermato a prestare i primi soccorsi.

Subito apparse gravi, le condizioni del motociclista ne hanno comportato il decesso sul posto. Inutile l'arrivo dei soccorritori del 118. Ad indagare sulla dinamica sono gli agenti del VII gruppo Tuscolano, impegnati per ore nei rilievi dell'incidente. Sequestrati, come da prassi, i mezzi coinvolti. La salma è stata trasportata alla camera mortuaria del Policlinico Umberto I.