Incidente a Monterotondo, frontale tra due auto sulla Salaria: morto un uomo

Ancora un morto sulle strade di Roma e della provincia. Un 67enne ha perso la vita a seguito di un incidente stradale sulla statale 4 Salaria all'altezza del km 20, tra Settebagni e Monterotondo Scalo, in località Tenuta Santa Colomba intorno alle 16:45 di lunedì 3 maggio.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per le indagini del caso e i rilievi straali. L'incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, ha coinvolto due una Fiat Idea e una Ford Fiesta (condotta dal 67enne) che, secondo i primi rilievi, si sarebbero scontrati frontalmente. Indagano gli agenti del III Gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale.