Incidente via Salaria: scontro tra due auto, un morto

Incidente mortale sulla via Salaria, nel territorio di Rieti. Due i veicoli coinvolti. Il sinistro giovedì all'altezza del chilometro 104,500. Come comunicano da Anas lo scontro è avvenuto all'interno della galleria Sant'Angelo ed ha determinato dei rallentamenti al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli e una persona è deceduta. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.