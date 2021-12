Romano Misino morto in un incidente sulla Tuscolana, al vaglio le telecamere della zona

Saranno le immagini delle telecamere e le parole di alcune testimoni a chiarire le cause dell'incidente stradale in cui ha perso la vita Romano Misino, 51enne di Tivoli deceduto dopo aver perso il controllo dello scooter sulla via Tuscolana ed essere finito contro un palo della luce. Tragedia stradale sulla quale stanno terminando gli accertamenti gli agenti della polizia locale. Alcuni testimoni hanno infatti reso pubblico sui social che il sinistro sarebbe stato causato da un taxi che si sarebbe imesso sulla Tuscolana da via Rocca di Papa direzione Centro "senza accorgersi dei veicoli provenienti da dx e andando via senza che si rendesse conto cosa accadeva alle sue spalle grazie alla sua manovra nonostante avesse lo stop".

Svolti i rilievi scientifici gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della polizia locale di Roma Capitale, coordinati dal comandante Mario De Sclavis, non stanno lasciando nulla al caso e stanno finendo di visionare le possibili immagini che potrebbero essere state registrate da alcune videocamere di sorveglianza della zona e che potrebbero fugare i dubbi su una eventuale responsabilità di terzi nel sinistro. Sequestrato anche lo scooter Honda Silver Wing che, secondo i primi rilievi, non presentava segni da impatto con altri mezzi.

Il ricordo di Romano Misino

Resta la tragedia, Romano Misino lascia infatti due figli ed una moglie. Originario di Bagni di Tivoli, 51 anni, era agente della polizia penitenziaria. Alla notizia della sua morte sono stati decine i messaggi di ricordo e vicinanza. Fra loro la moglie, Maydaly Hernandez Mederos: "Non è un Addio ma un arrivederci, non ha senso tutto questo, non mi do pace sembra un brutto sogno e non riesco a svegliarmi di questo incubo orrendo in cui stiamo vivendo.... 26 anni di una vita insieme, abbiamo passato tante Cose ma sempre uniti come una cosa sola lo abbiamo sempre superati ...amore mio adesso cosa farò senza di te? Ci hai lasciato un vuoto immenso, non ho più le lacrime per piangerti, non mi do pace, penso a i nostri ragazzi, siamo distrutti , ti prego svegliati ti prego ho bisogno di te".

Nato e cresciuto a Tivoli Terme, anche sui gruppi del Comune della provincia nord est sono stati centinaia i messaggi di cordoglio e ricordo per Romano Misino: "Oggi ci ha lasciato prematuramente il fratello di mia cognata Isa, Romano Misino, un amico della nostra cara Bagni e conosciuto dalla maggior parte di chi ci abita. Non trovo le parole per descrivere il dispiacere che proviamo in questo momento. Mi stringo alla famiglia, di cui anche io ne faccio parte da oltre 40 anni. Che la terra ti sia lieve. R.i.p. e abbraccia il tuo papà".

"Ciao Cubano Romano Misino - lo ricorda un agente della polizia penitenziaria - grande amico e collega di una vita adesso starai nella curva giallorossa del paradiso insieme a Marco riposa in pace Lupachiotto sentite condoglianze alla famiglia".

L'incidente sulla via Tuscolana

L'incidente in cui ha perso la vita Romano Misino è avvenuto intorno alle 9:00 di lunedì 6 dicembre all'altezza del civico 510 della via Tuscolana, zona Appio Latino. Qui, secondo quanto accertato dai caschi bianchi sino a questo momento, Romano Misino stava procedendo in direzione Roma Centro a bordo di una scooter Honda Silver Wing. All'altezza dell'intersezione con via Rocca di Papa, il 51enne ha quindi perso il controllo del mezzo a due ruote per cause ancora al vaglio degli inquirenti, impattando violentemente contro un palo della luce e venendo poi sbalzato sull'asfalto.

Apparso da subito in condizioni gravi, dopo un primo tentativo di rianimazione, lo scooterista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Giovanni Addolorata dove è poi deceduto a cause delle gravi ferite riportate nell'incidente stradale.