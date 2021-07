Incidente a Roma Nord: si scontrano auto e scooter, morto 28enne. Pirata della strada in fuga

Un morto, un ferito grave ed un pirata della strada in fuga. Ancora una tragedia stradale a Roma dove ha perso la vita un ragazzo di appena 28 anni che si trovava alla guida di uno scooter, con l'amico trasportato in condizioni gravi in ospedale. La tragedia lunedì sera a Roma Nord, nella zona della Farnesina.

In particolare lo scontro con esito mortale è avvenuto in largo Bratislava, altezza piazzale della Farnesina - via dei Colli della Farnesina. Ad impattare per cause in via di accertamento uno scooter Kymco Agility ed una vettura, con l'automobilista che si è poi allontanato senza prestare i primi soccorsi.

Prima ad intervenire una pattuglia dei carabinieri della Compagnia Roma Trionfale. Richiesto l'intervento ai soccorritori sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 che hanno trasportato i due ragazzi che si trovavano a bordo del due ruote in ospedale.

Ad avere la peggio il 28enne che si trovava alla guida dello scooter, deceduto dopo il trasporto d'urgenza all'ospedale Santo Spirito. Grave il passeggero, un uomo di 35 anni, refertato in codice rosso al Policlinico Universitario Agostino Gemelli.

Ancora da accertare con esattezza la dinamica dell'accaduto, sulla quale stanno terminando i rilievi scientifici gli agenti del XV Gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale. Scattate immediatamente le indagini, grazie ad un’attenta analisi sul luogo dell’incidente e alcune testimonianze, i 'caschi bianchi' hanno già acquisito alcuni elementi per il rintraccio del veicolo.

Gli agenti stanno procedendo anche all’acquisizione delle immagini di videosorveglianza di tutta la zona. Le attività investigative sono tuttora in corso con il pirata della strada che potrebbe avere le ore contate.